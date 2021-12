08 dicembre 2021 a

Una vera e propria ovazione per Sergio Mattarella alla prima de la Scala a Milano. Tutti in piedi e sei minuti di applausi per il presidente della Repubblica a cui è stato chiesto a gran voce un bis al Quirinale dopo tanto aver fatto bene in un momento delicato come quello della pandemia Covid. Che possa arrivare un ripensamento?

