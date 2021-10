01 ottobre 2021 a

Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, alla Youth4Climate di Milano ha incontrato Greta Thunberg e le giovani attiviste per il clima. "La ripresa post-pandemia ci dà l’occasione di portare avanti le nostre ambizioni in materia di clima, e di farlo in modo equo. Lo Stato deve essere pronto ad aiutare le famiglie e le imprese a sostenere i costi a breve termine di questa transizione"; ha detto il premier.

