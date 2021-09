23 settembre 2021 a

Le immagini dei cinghiali che se ne vanno allegramente in giro per Roma durante un'ordinaria giornata di traffico o la loro incursione davanti all'ingresso della scuola dei bambini sono ampiamente circolate in rete e hanno sdegnato tanti cittadini. Giorgia Meloni, nel sostenere il candidato sindaco del centrodestra Enrico Michetti, annuncia la battaglia contro l'invasione degli animali, che hanno preso d'assalto la Capitale.

