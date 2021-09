06 settembre 2021 a

a

a

L'estate non è finita che già la minaccia del lockdown torna come una ghigliottina sulla testa degli italiani. A parlare apertamente di chiusure e restrizioni è Roberto Speranza, ministro della Salute, che ha avvertito tutti: o sale il numero dei vaccinati o si chiude il Paese. E si riaffacciano sulla scena pubblica anche gli altri membri del partito del terrore: Andrea Crisanti, Walter Ricciardi etc...

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.