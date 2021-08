09 agosto 2021 a

Ferie italiane per il presidente della Repubblica e per il premier e i suoi ministri. Sergio Mattarella vola in Sardegna, ad Alghero; Mario Draghi è in Umbria, Di Maio in Puglia. In montagna Giorgetti e anche la Carfagna. C'è pure chi resta a casa a Roma come il ministro dell'Economia Franco e quello delle Infrastrutture Giovannini.

