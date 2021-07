28 luglio 2021 a

Il governo lancia «Verifica C19», l’app che controlla i green pass. I titolari delle attività per cui è previsto l’ingresso col certificato verde potranno verificarne la validità. Palazzo Chigi pubblica sui social anche una serie di slide per diffondere la notizia. Non è chiaro, però, cosa accada agli esercenti, ad esempio i ristoratori, che non utilizzeranno l’app.

