07 giugno 2021 a

Cose da pazzi in Formula 1, al Gp dell'Azerbaigian. La Ferrari non vince neanche quando nel finale esplode la ruota posteriore di un Verstappen che sembrava lanciatissimo per la vittoria e pregustava l’allungo in classifica su Hamilton. Alla fine vince Sergio Perez.

