Letta manda in bambola il Pd. Dopo aver provato a lanciare Zingaretti contro la Raggi & co pioggia gelata ora su Gualtieri. I primi sondaggi disastrosi per l'ex ministro che rischia di non andare al ballottaggio. Scoppiano maldipancia pure sulle quote rosa ignorate. In tilt ovunque l'asse con il M5S.

