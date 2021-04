13 aprile 2021 a

a

a

Francesco Pascale, ex compagna di Silvio Berlusconi, riappare per difendere i diritti del mondo Lgbt e per chiedere il rinnovamento di Forza Italia. Poi attacca il senatore Lucio Malan sui social e nasce lo scontro virtuale.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.