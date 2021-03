23 marzo 2021 a

"Nel Lazio e in Lombardia ci sono poli industriali che sarebbero già pronti in breve tempo a produrre il vaccino Sputnik. I contatti con la Russia ci sono già stati. Ciò che manca è l'autorizzazione dell'Ema". A rivelarlo a Il Tempo è Ernesto Ferlenghi, copresidente da parte italiana del Forum di dialogo italo-russo, organismo creato diciassette anni fa per volontà di Vladimir Putin e dell'allora premier Silvio Berlusconi.

