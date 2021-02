25 febbraio 2021 a

a

a

Speranza di nome e non di fatto. Il ministro della Salute ha detto al Parlamento che non si può abbassare la guardia perché gli effetti della pandemia si faranno sentire almeno fino a Pasqua. Il prossimo decreto Covid, infatti, resterà in vigore fino al 6 aprile. Pasquetta compresa...

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.