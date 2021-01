28 gennaio 2021 a

a

a

Scontro sulla crisi di governo. Cominciano le consultazioni e il presidente della Repubblica Mattarella è già alle prese con un rebus niente male: chi dovrà succedere al governo Conte Bis. O si dovrà andare a nuove elezioni? Renzi intanto cala l'asso Di Maio. Italia Viva infatti lancia il ministro degli Esteri ma il diretto interessato si smarca: "Vogliono mettermi contro il premier". E cosa succede all'interno dei grillini? Nel movimento Di Battista guida la fronda contro le nuove nozze col rottamatore e la Lezzi: "Mai più con lui. L'abbiamo detto e resta valido".

#iltempodioshø

Il nodo di tutta la questione resta il fatto che, in assenza di responsabili, i parlamentari di Italia Viva avrebbero in mano le chiavi anche della nuova maggioranza. Ma qual è la strategia dei vertici? Vito Crimi ha incontrato i capigruppo: "A Mattarella faremo solo il nome del premier e porremo un veto sui renziani". Insomma la partita a scacchi è appena iniziata e non sembra di facile soluzione.

#iltempodioshø

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.