25 novembre 2020 a

Il vaccino per il Covid non è ancora arrivato. Il governo sta iniziando a preparare, insieme alle Regioni, le modalità con cui dovrà essere garantito al maggior numero possibile di italiani. E intanto la politica cosa fa? Litiga come al solito. A dividere i nostri politici è la scelta se lasciarlo volontario o renderlo obbligatorio.

