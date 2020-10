06 ottobre 2020 a

Il virus entra in Campidoglio: scatta la quarantena dopo la positività del vicepresidente dell’Assemblea capitolina, Francesco Figliomeni, e del gabinetto del sindaco, Stefano Castiglione. E anche Virginia Raggi finisce in autoisolamento, in attesa del tampone.

