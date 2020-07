13 luglio 2020 a

a

a

L'Europa non morde la Cina: a Hong Kong si arrangino. L'Ue decide di non decidere per non guastare i rapporti economici con Pechino. Nella riunione dei ministri degli Affari esteri europei prevale la lionea di evitare sanzioni per la repressione della protesta nell'ex colonia britannica.