Verso le elezioni. Silvio Berlusconi, Matteo Salvini e Giorgia Meloni hanno smesso di litigare e hanno trovato finalmente l'intesa sulle candidature in Regioni e Comuni. Caldoro (FI) correrà in Campania, Ceccardi (Lega) in Toscana, Acquaroli e Fitto (FdI) nelle Marche e in Puglia. Salvini fa il pieno al sud. Meloni e il Cav cantano vittoria. Il Carroccio: "Nostri i vice al Sud e a Reggio Calabria avremo il sindaco che farà il Ponte".