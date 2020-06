22 giugno 2020 a

I ragazzini di TikTok fanno uno scherzetto a Donald Trump. E lui fa flop. Poca gente al suo primo comizio elettorale in Oklahoma. Gli utenti di TikTok si prenotano e poi non si presentano. I posti disponibili al Bok Center erano 19mila. Ma la maggior parte sono rimasti fuori. Il portavoce del tycoon: "Ingressi frenati dalle proteste". I media americani: "Non è vero".