Il 18 maggio è un lunedì ma dopo oltre due mesi di stop molti parrucchieri e barbieri riapriranno lo stesso. Ed è già boom di prenotazioni. Antonio Fainella, direttore Confartigianato Roma: "Sono stati sanificati già quasi tutti i locali, pronti i camici, le mascherine per i clienti e igienizzanti ovunque a disposizione. Molti titolari sceglieranno di restare aperti anche il lunedì in questa fase della ripartenza e c’è chi sceglierà addirittura la domenica per cercare di rispondere alle numerose richieste della clientela. Le agende per maggio e giugno sono fortunatamente già piene".