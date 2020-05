Clamorosa gaffe delle Sardine che nel commemorare Aldo Moro a 42 anni dalla morte lo mettono nel novero delle vittime della mafia. "In un'epoca in cui l'assenza di memoria è uno dei nemici peggiori di questo Paese vale sempre la pena di ricordare Aldo Moro e Peppino Impastato ammazzati dalla mafia", hanno scritto in un tweet accomunando il Dc ucciso dalle Brigate Rosse e Impastato, lui sì eliminato dalla mafia. Proprio il movimento di Mattia Santori sottolinea che "l'assenza di memoria" è uno dei nemici peggiori di questo Paese. Ma anche l'ignoranza della storia qualche danno lo fa.