Il governo di Giuseppe Conte è in bilico. Due sono i nomi in lizza per un governo di unità nazionale: il capo della task force dell'esecutivo per programmare la Fase 2 dell'emergenza coronavirus, Vittorio Colao, e l'ex capo della Bce Mario Draghi. Ma il premier è deciso a resistere alla spallata su cui lavorano parti della maggioranze e dell'opposizione e che non dispiacerebbe al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. "Io non mollo", ha detto oggi in un'intervista.