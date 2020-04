Coronavirus, fase 2. Dopo il momento acuto della pandemia, presto arriveremo alla necessità di convivere col virus. Tra le misure allo studio ve ne sono alcune davvero poco popolari: come quella di dividere gli ombrelloni con delle gabbie in plexiglass. Naturalmente la proposta di separare lettini e ombrelloni contro il contagio ha scatenato l'ira dei bagnini che dicono no alle gabbie in spiaggia. Insomma le località di mare, Ostia e Fregene comprese, dicono no.