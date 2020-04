In tempi di coronavirus, Bankitalia diventa il Bengodi. Pioggia di bonus per tutti i dipendenti. Il direttore generale Daniele Franco ha annunciato misure straordinarie per tutti. Tra le iniziative che verranno prese il risarcimento a chi si ammala di Covid-19, cento euro al mese in più a chi lavora da casa e più giorni di riposo ai dirigenti che vanno in ufficio. I sindacati sono soddisfatti delle iniziative messe in campo ma precisano: ora è necessario dare il via libera a promozioni e aumenti di stipendio.