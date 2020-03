Clamoroso fuori onda del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel corso dell'ultimo messaggio al Paese sul coronavirus. Il capo dello Stato ha mostrato il suo volto più umano quando per errore è stato diffuso sul web il video in versione integrale, ovvero senza i necessari tagli di montaggio. Passaggio cult quello in cui Mattarella si giustifica per la capigliatura imperfetta: "Neanch'io vado dal barbiere...".