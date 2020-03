Anche Angela Merkel finisce in quarantena. La cancelliera tedesca è in isolamento dopo che venerdì è entrata in contatto con un medico poi risultato positivo al coronavirus. La Merkel ancora non ha fatto il test per il Covid-19, che sarà effettuato nei prossimi giorni, e continuerà a lavorare da casa, assicura il suo staff. L'emergenza coronavirus colpisce anche la Germania con oltre 21mila contagi.