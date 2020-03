Oggi Papa Francesco non si affaccerà dal palazzo Apostolico in Vaticano. Le misure a contrasto del Coronavirus ridisegnano anche la consuetudine religiosa dell’ Angelus, riportando indietro nel tempo i fedeli a quando il Pontefice si ascoltava in diretta radio. La seconda domenica di Quaresima in piazza San Pietro sarà quindi celebrata in diretta streaming (su Vatican News e distribuita da Vatican Media ai media che ne faranno richiesta), con Bergoglio che officerà la messa dalla Biblioteca del Palazzo.