Caos calcio per il coronavirus: ancora rissa sulle partite saltate. Si va verso il recupero domenica delle partite rinviate questo weekend. Lunedì Juve-Inter. Le giornate di serie A slitterebbero di una settimana con la 17ª di ritorno in programma nel turno infrasettimanale del 13 maggio. E non sono mancate nella giornata di ieri le polemiche tra la politica e il mondo dello sport, chiamato a rispettare le direttive ministeriali, ma al tempo stesso a prendere delle decisioni in nome di un’autonomia relativamente assoluta.