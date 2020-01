Giornata da dimenticare per Virginia Raggi e Luigi Di Maio. La sindaca della Capitale ha visto la sua maggioranza andare sotto in Campidoglio sulla mozione proposta dalle opposizioni contro la discarica di Monte Carnevale. Per la Raggi si tratta di un brutto stop in una materia assai delicata per il suo incarico da primo cittadino della Capitale. Luigi Di Maio, invece, sarebbe pronto alle dimissioni da capo politico del M5s. Dopo le fibrillazioni degli ultimi giorni, insomma, per il movimento non c'è pace. Il M5s deve trovare la quadra in vista delle importanti elezioni regionali in Emilia Romagna e Calabria in programma domenica 26.