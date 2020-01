Virginia Raggi blocca i diesel a Roma per tre giorni consecutivi. E fa infuriare i romani. Monta il malcontento nei confronti del provvedimento della sindaca che cerca di contrastare l'inquinamento nella Capitale ma con scarsissimi risultati. Si può stringere la morsa sul traffico privato, infatti, ma a poco serve se i mezzi pubblici non profumano. Meglio Chiara Appendino allora. A Torino sono state applicate misure differenziate e un piano ben noto alla cittadinanza. Il sindaco della Capitale, invece, aveva già annunciato lo stop in città a partire dal 2024, ma perché anticiparlo e su quali indicazioni?