Le sardine si sono montate la testa. Così pare almeno guardando come si muove il più noto tra i fondatori del movimento. Mattia Santori è andato in tv a dettare la linea a Zingaretti e da lui sono partite aperture timide all'invito del governatore del Lazio: "Provino a cambiare, ma noi non siamo pronti". Insomma sono in corso grandi manovre. Da Santori parte perfino una frecciata al governo: "Sui decreti Sicurezza non vedo grande discontinuità rispetto a quando c'erano i gialloverdi". Come dire adesso le sardine provano a fare la voce grossa e a dettare le loro condizioni al governo Conte.