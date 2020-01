Ecco tutti i "Paperoni" della politica. E Conte è un premier a sei zeri avendo guadagnato ben un milione di euro nel 2018. Palazzo Chigi spiega che "sono stati liquidati vecchi incarichi". Le dichiarazioni dei redditi del politici italiani ci fanno vedere qual è il conto in banca di deputati e senatori della Repubblica e non mancano le sorprese. Non certo quella di Berlusconi che resta il "paperone" della politica: dichiarati 48 milioni. Renzi ha incassato 800mila euro: venduti due immobili. Tra gli altri leader Matteo Salvini ha percepito poco più di 70mila euro, Giorgia Meloni 97mila euro, a Villarosa rubata l'auto.