Lazio, festa grande a Formello. Cori e striscioni per Inzaghi & Co.

Riprendono i festeggiamenti per la vittoria della Lazio in Supercoppa contro la Juventus. Appuntamento alle 15 a Formello. Ma i tifosi hanno raggiunto il centro sportivo con due ore d’anticipo per poter rubare qualche scatto con i calciatori all’arrivo. La tribuna del Fersini si è riempita in pochissimo tempo, costringendo la società ad aprire anche i prati intorno al campo di allenamento. Alla fine saranno più di 10mila i supporter laziali.

Cori, striscioni e anche qualche fumogeno. L’entusiasmo del popolo laziale è esploso al momento dell’ingresso in campo della squadra. Inzaghi, Cataldi e Immobile i più acclamati: è una festa sugli spalti, i calciatori prima di iniziare la seduta si concedono una foto ricordo con in proprio popolo a fare da sfondo. Una giornata che rimarrà nella storia biancoceleste.