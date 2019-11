Immobile illude, rimonta Celtic. Ora alla Lazio serve un miracolo

La Lazio grande in campionato è sempre più piccola in Europa League. All’Olimpico contro il Celtic aveva un solo risultato a disposizione per tenere alte le speranze di qualificazione ma contro gli arcigni scozzesi la vittoria non arriva subendo invece un clamoroso ko che riduce al minimo le speranze di qualificazione a causa delle solite amnesie difensive di una squadra che continua ad essere una bella incompiuta. L’1-2 consente agli scozzesi di passare il turno rimontando il gol di Immobile al 7’ con Forrest al 38’ sfruttando le disattenzioni dei biancocelesti discontinui e firmando il successo a tempo scaduto con Ntcham al 95’, sempre dopo un errore difensivo dei biancocelesti.