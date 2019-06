Badelj, Elmas e Jailson: linee bollenti tra Formello e Istanbul

Affari in entrata e in uscita. Aspettando i veri colpi di calciomercato, la Lazio sta decidendo da chi ripartire per la prossima stagione. Dopo aver riconfermato allenatore e direttore sportivo, la dirigenza è al lavoro per rinforzare la rosa a disposizione di Inzaghi. Che a differenza dello scorso anno dovrà coinvolgere maggiormente i calciatori meno impiegati. Come ad esempio Milan Badelj, che nelle ultime ore è stato messo nel mirino dal Fenerbahce. Il croato piace da tempo al club turco, reduce da un’annata a dir poco deludente. E il tecnico Ersun Yanal avrebbe individuato nel centrocampista della Lazio il profilo ideale per ricostruire parte del gruppo. Anche perché la partenza del gioiello Elmas appare scontata (seguito anche da Tare) e servono giocatori di esperienza per tornare ai massimi livelli del campionato.

Un’indiscrezione che fa il pari con quella relativa a Jailson, che il Fenerbahce ha riscattato dal Gremio per 4 milioni ed entrato in orbita biancoceleste da qualche giorno. Scambio di mediani all’orizzonte, con l’asse Roma-Istanbul che potrebbe diventare bollente.