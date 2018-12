Addio a Pulici, bandiera della storia biancoceleste

Si è spento all’età di 72 anni Felice Pulici, portiere della Lazio che conquistò lo scudetto nella stagione 1973/1974. Pulici ha vestito la maglia biancoceleste per sei anni e nel 1983 ha anche allenato la Primavera, per poi entrare nello staff societario, ricoprendo vari ruoli dirigenziali. La Lazio ha espresso il suo cordoglio su Twitter: «La S.S. Lazio, il suo Presidente, l’allenatore, i giocatori e tutto lo staff esprimono profondo cordoglio per la scomparsa di Felice Pulici, portiere della squadra biancoceleste che nel 1974 vinse il primo storico Scudetto».