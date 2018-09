Inzaghi: "Non penso al derby. Gioca Luis Alberto"

Un impegno tira l'altro, dopo il poker al Genoa, la Lazio vive già la vigilia del turno infrasettimanale contro l'Udinese domani alle 19 alla Dacia Arena di Udine. Il tecnico dei biancocelesti Simone Inzaghi ha parlato in conferenza stampa, presentando la gara che precede il derby di sabato pomeriggio.

La Lazio è tornata?

"Ho fatto i complimenti ai ragazzi per una prestazione importante. Ma con l'Udinese sarà difficile, sta attraversando un buon momento".

Immobile va supportato di più?

"Devo essere bravo a scegliere la formazione migliore. La scorsa stagione siamo stati il miglior attacco e ora Immobile è nelle stesse condizioni".



Domani turnover?

"Abbiamo avuto un solo allenamento, l'intera rosa è a disposizione a eccezione di Radu e Lukaku. Dovrò cercare di scegliere al meglio anche se nella mia testa adesso c'è solo la prossima sfida e non il derby".



Ancora Caicedo?

"Valuterò la formazione domani ma l'unica cosa certa è che giocherà Luis Alberto".



Che valutazioni su Milinkovic-Savic?

"Domenica ha fatto un'ottima partita, è in discrete condizioni, insieme ad Acerbi non ha mai riposato e dovrò scegliere al meglio. Mi ha dato disponibilità per giocare".



Anche la squadra non pensa al derby?

"Deve essere così, prima del derby troviamo una squadra che è in un buon momento e ben allenata dall'esordiente Vazquez".



Correa?

"Sta facendo bene come i suoi compagni d'attacco. Sa che ha concorrenza e la mia fiducia. È un acquisto che ci darà soddisfazioni. Dovremo avere tantissima fame perché veniamo da tre vittorie ma il campionato non aspetta nessuno. Berisha e Luiz Felipe saranno convocati".



Berisha?

"È un giocatore che ci darà qualcosa in più. Adesso deve stare tranquillo, sono stati due mesi difficili ma ha qualità e ci può dare soluzioni diverse".



Luiz Felipe?

"Sto pensando di farlo giocare titolare. La difesa viene da diverse partite consecutive. Sceglierò solo all'ultimo".



Sulla fascia destra?

"Devo scegliere come a sinistra. A destra ho l'imbarazzo della scelta tra i tre".