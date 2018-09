Strakosha lancia la sfida: "Vogliamo la Champions"

L'obiettivo Champions è il primo pensiero della Lazio, lo è di tutti i biancocelesti di mister Inzaghi. Non lo nasconde neanche Thomas Strakosha, tornato dagli impegni con l'Albania in cui è stato titolare in Nations League. Ora testa all'Empoli per la ripresa del campionato, sabato alle 18 al Castellani la Lazio vuole dare continuità al successo con il Frosinone. Il portiere ieri era a cena in un noto ristorante giappobrasiliano della Capitale, lo Zero 21 a largo Angelicum, e ha confessato ad alcuni tifosi di essere convinto delle qualità della Lazio per centrare l'Europa che conta. La squadra è all'altezza, il tecnico Inzaghi fa la differenza e quel sogno sfumato al fotofinish stavolta non va lasciato scappare.