Alfa Romeo, il bello viene in pista

Fabrizio Cicciarelli 20 aprile 2026 a

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Alfa Romeo e Scuderia de Adamich festeggiano i 35 anni insieme, rinnovando la partnership per dare vita alla Alfa Romeo Driving Academy powered by Scuderia de Adamich. La combinazione tra DNA sportivo del Biscione e l'expertise tecnica del team pilastro della Motor Valley diventa emozione sull’asfalto del circuito di Varano de’ Melegari, attraverso molteplici esperienze di guida su misura per ogni gusto e livello di preparazione. Un’offerta che spazia dalla sportività alla sicurezza, il tutto declinato in funzione della gamma Alfa Romeo: dalla compatta sportiva Junior al C-SUV Tonale, dalla berlina ad alte prestazioni Giulia al D-SUV Stelvio, la scelta copre ogni motorizzazione che sia 100% elettrico, turbo benzina, turbo diesel o ibrido.

Alfa Romeo Driving Academy si inserisce in un percorso più ampio di valorizzazione della Motor Valley, culla dell’eccellenza manifatturiera italiana, in cui l’arte dell’ingegno. Un quadro in cui lo scorso novembre ha preso vita BOTTEGAFUORISERIE, il progetto di Alfa Romeo e Maserati dedicato a personalizzazione, ricerca estetica e performance.

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“Le Alfa Romeo nascono per essere guidate con passione viscerale - spiega Santo Ficili, CEO di Alfa Romeo - in pista o sulle strade di tutti i giorni. Con Alfa Romeo Driving Academy vogliamo offrire l’opportunità di vivere appieno questa essenza, perché la performance, senza consapevolezza, resta semplice velocità. Insieme alla Scuderia de Adamich, invece, la trasformiamo in un’esperienza fatta di controllo assoluto e grande divertimento.”

Alfa Romeo Driving Academy propone quattro livelli di esperienza di guida, pensati per piloti di ogni profilo e livello di preparazione: Guida Sicura, la base di ogni percorso, per affinare la reattività e gestire le situazioni critiche con lucidità; Guida Evoluta, per chi vuole approfondire la conoscenza del mezzo e ampliare i propri limiti in sicurezza; Guida Sportiva, un'esperienza ad alta intensità per scoprire le potenzialità dinamiche dell'auto; e infine Guida Avanzata, il livello più alto, riservato a chi vuole portare la propria tecnica di guida vicino all'eccellenza.

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Una vera e propria accademia in cui sviluppare la connessione uomo-macchina, come nell’intento del fondatore Andrea de Adamich, compianto ex pilota di Formula 1 e figura di riferimento pioniere della formazione alla guida sicura e sportiva in Italia.

“Diventare Alfa Romeo Driving Academy dopo 35 anni di partnership - aggiunge Gordon de Adamich - rappresenta un riconoscimento dei valori che accomunano le nostre realtà: passione, sicurezza, tecnologia e sportività. Perché a prescindere dagli obiettivi che i partecipanti ai Corsi ed alle Experience della Academy si possano porre, portare una Alfa Romeo ai suoi limiti nella sicurezza di un Autodromo è una esperienza che merita di essere vissuta!”