Il cuore pulsante della Motor Valley

C’è un momento, tra il profumo dell’aceto balsamico e il rombo ovattato di una V12 in piazza, in cui Modena si trasforma. Il Motor Valley Fest è questo: un incrocio perfetto tra passione, tecnologia e identità. L’edizione 2025 ha confermato la vocazione internazionale di questo appuntamento, con oltre 800 ospiti al convegno inaugurale al Teatro Storchi e migliaia di appassionati nelle strade.



Il via ufficiale è stato un inno al cambiamento. Sul palco, accanto a Stefano Domenicali, AD della Formula 1, si è parlato di carburanti sostenibili, intelligenza artificiale e rivoluzione elettrica. Andrea Pontremoli, presidente della Motor Valley Development e CEO di Dallara, ha sottolineato come “la Motor Valley non sia solo un marchio, ma un sistema vivo che unisce industria, ricerca e cultura”. Una visione condivisa dal Presidente della Regione, Michele De Pascale, che ha definito l’evento “un laboratorio a cielo aperto”.

Passeggiando tra le piazze, si incrociano auto iconiche e volti sorridenti. In Piazza Grande, gli studenti del MUNER e degli istituti superiori presentano con orgoglio i prototipi delle Formula SAE, mentre all’Università Village si intrecciano storie di giovani e futuro. Dallara, Ferrari, Lamborghini, Ducati: nomi che ispirano e formano grazie a corsi mirati, come quelli dell’ateneo di Varano.

E poi i convegni, come quello sull’“Intelligenza Artificiale e i Software Defined Vehicles”, dove Alberto Scaglione (Accenture) ha spiegato: “L’intelligenza artificiale non è più sperimentazione, ma la seconda pelle dei brand. Saranno gli agenti intelligenti a ridisegnare l’esperienza del cliente, in tempo reale, con empatia”.

Intorno, la città vibra: sfilate Ducati, simulatori, mostre e il sorriso dei bambini al Gran Premio dei Kart a pedali. Un fine settimana che è cultura popolare e altissima formazione, bellezza meccanica e riflessione industriale. Il motore, da queste parti, non è solo ingranaggio. È un’idea di futuro che ha già preso forma.