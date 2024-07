On Charge, la ricaria più facile

Simone Vitta 17 luglio 2024 a

Interoperabilità dei Servizi di Ricarica: la nuova era per la mobilità elettrica targata On Charge

Da Next Charge a Enel X passando per Charge Now e Ev Way, On Charge rende disponibili i suoi punti di ricarica agli utenti di oltre 50 Mobility Service Provider presenti sul mercato

On Charge continua a lavorare sugli accordi di interoperabilità per rendere sempre più accessibili i propri servizi di ricarica. Grazie alla collaborazione tra i Charging Point Operator (CPO) e i Mobility Service Provider (MSP) si semplifica e si migliora l'esperienza degli utenti EV, garantendo un accesso più agevole, rapido e conveniente alle infrastrutture di ricarica in tutta Italia. In questa ottica, On Charge ha siglato un nuovo accordo con Enel X. La collaborazione tra i due operatori permette agli utenti Enel di avere a disposizione su App quasi 1000 punti di ricarica in più nella sola città di Roma.

L'interoperabilità dei servizi di ricarica permette ai conducenti di veicoli elettrici di utilizzare un'unica tessera o app per accedere a più reti di stazioni di ricarica. Grazie a questa piattaforma, gli utenti non sono più limitati a una singola rete, ma possono beneficiare di una copertura più ampia, capillare e flessibile.

Molti ti vantaggi: accesso Semplificato: gli utenti possono accedere a diverse reti di ricarica senza la necessità di registrarsi a più servizi o utilizzare diverse modalità di pagamento. Esperienza Utente Migliorata: una gestione più fluida delle operazioni di ricarica grazie a un'unica app o tessera, riducendo tempi e complessità. Copertura Estesa: maggiore disponibilità di stazioni di ricarica in tutto il territorio nazionale, garantendo una ricarica sempre a portata di mano. Sostenibilità: si promuove l'uso di veicoli elettrici, riducendo le emissioni di CO2 e favorendo una mobilità più ecologica.

On Charge ha stretto partnership strategiche con i principali operatori di reti di ricarica in Italia e in Europa, creando una rete integrata e coesa che abbraccia migliaia di punti di ricarica. Questa collaborazione non solo migliora l'accessibilità, ma incoraggia anche altri operatori a unirsi a questo ecosistema interoperabile.

"Siamo entusiasti di aver intrapreso questa strada che rappresenta un passo significativo verso un futuro più sostenibile. La nostra missione è rendere la mobilità elettrica più accessibile e conveniente per tutti. Crediamo fermamente che questa iniziativa contribuirà a una rapida diffusione dei veicoli elettrici, favorendo una transizione energetica più efficiente e rispettosa dell'ambiente," ha dichiarato Claudio Piazza, CEO di On Charge.

In futuro On Charge continuerà a innovare e investire nel settore della mobilità elettrica, cercando costantemente nuove soluzioni per migliorare l'infrastruttura e l'esperienza degli utenti. Queste attività sono solo l'inizio di una serie di iniziative volte a creare un ecosistema di ricarica integrato e sostenibile.