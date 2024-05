TVS sbarca in Italia

Massimiliano Vitelli 17 maggio 2024 a

a

a

TVS Motor Company arriva in Italia con l’obiettivo dichiarato di conquistare una fetta di mercato importante nel settore dei veicoli a 2 e 3 ruote. Leader a livello mondiale (opera in 80 Paesi), TVS Motor Company è pronta a lanciare una selezione di moto e scooter termici ed elettrici di alta qualità e tecnologicamente avanzati.

La Classe G scopre l'elettrico

La filiale italiana del marchio, TVS Motor Italia, è guidata da Giovanni Notarbartolo di Furnari, professionista esperto con un passato importante in manageriali di alto livello. "Aprendo una filiale ed offrendo un'ampia gamma di prodotti, sia termici che elettrici, TVS Motor ha sottolineato la sua fiducia e la sua strategia a lungo termine per il mercato italiano – le sue parole durante la conferenza di presentazione - la nostra attenzione si concentrerà su due pilastri fondamentali: la qualità del prodotto e la soddisfazione del cliente. È con grande orgoglio, dunque, che intraprendo questa nuova straordinaria avventura con uno dei quattro principali produttori di 2 ruote al mondo". Ad affiancarlo nell’incontro con la stampa specializzata, Sharad Mohan Mishra, Presidente, Head Group Strategy, TVS Motor Company. "Il nostro ingresso in Italia è un passo strategico verso la realizzazione delle nostre ambizioni globali – aggiunge - la ricca cultura motociclistica dell'Italia e la sua adozione di soluzioni di trasporto all'avanguardia, rappresentano uno scenario perfetto per la nostra gamma di prodotti. Siamo ansiosi di far conoscere ai consumatori italiani i nostri veicoli, forti del nostro solido record di oltre 4 milioni di clienti globali raggiunto lo scorso anno.

Bentayga rilancia la sfida

Questo conferma le nostre capacità in termini di design, tecnologia e servizio, alimentando la nostra fiducia nell’ingresso in Europa. Invito tutti gli italiani a partecipare ai nostri prossimi test ride e open days per scoprire ciò che TVS ha da offrire". TVS Motor Italia offre una vasta gamma di prodotti composta da Apache 310, disponibile nelle versioni RR e RTR; Ronin 250, una moto modern-retro che trae ispirazione dal motociclista new-age; Raider 125, la moto entry-level; NTORQ 125, lo scooter di fascia media; Jupiter 125, iQube S, lo scooter elettrico L3e e X (L3e), lo scooter elettrico ricchissimo di connessioni. A tutto questo si aggiungono le e-Bike. Tutto è pronto, la prima filiale italiana, a Roma, è già aperta.