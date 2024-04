La Classe G scopre l'elettrico

Simone Vitta 26 aprile 2024 a

La nuovissima Mercedes-Benz G 580 con tecnologia EQ (consumo energetico combinato: 30,3-27,7 kWh/100 km | emissioni di CO₂ combinate: 0 g/km | Classe CO₂: A)1 è pienamente in linea con la tradizione della serie di modelli fondata nel 1979. Come i modelli a motore tradizionale, si basa su una struttura a telaio portante, un sistema di riduzione del cambio Low Range per il fuoristrada, sospensioni anteriori indipendenti e un assale rigido posteriore.

La batteria agli ioni di litio ad alta tensione da 116 kWh, integrata nel telaio portante, garantisce un baricentro basso e consente un'autonomia fino a 473 chilometri secondo il WLTP[1] . Per proteggerla dalle intrusioni di acqua e sporcizia, è alloggiata in un involucro resistente alla torsione. La protezione del sottoscocca, realizzata con un intelligente mix di materiali tra cui il carbonio, protegge la batteria dagli urti fisici. La nuovissima Classe G elettrica è alimentata da quattro motori controllati singolarmente e posizionati vicino alle ruote. Sono integrati nella struttura del telaio e sviluppano una potenza massima totale di 432 kW e una coppia massima di 1.164 Nm. L'auto riproduce i blocchi differenziali virtuali attraverso il torque vectoring.

L'innovativo concetto di guida della nuovissima Classe G elettrica consente funzioni di guida uniche per l'uso in fuoristrada: G-Turn, G-Steering e la funzione di avanzamento intelligente in fuoristrada. L'esperienza sonora G-Roar comprende un sound di guida specifico per la Classe G, un "aura" e vari suoni "evento". Il cofano leggermente rialzato, il nuovo rivestimento del montante A, lo spoiler sul tetto e le cosiddette "barriere d'aria" nei passaruota posteriori contribuiscono a ottimizzare l'aerodinamica e l'acustica interna. Una centralina off-road riprogettata, il nuovo Offroad Cockpit e il "cofano trasparente" consentono un'esperienza off-road digitale.

Il sistema di infotainment MBUX (Mercedes-Benz User Experience) e un display per il guidatore e infotainment da 31,2 centimetri (12,3 pollici) con comandi a sfioramento sono di serie. I sistemi avanzati di sicurezza e assistenza supportano il guidatore. Con la sua capacità utile di 116 kWh, fornisce energia sufficiente per un'autonomia fino a 473 chilometri secondo il WLTP.

Ampia dotazione di serie, funzioni aggiuntive e un'esperienza digitale in fuoristrada

La nuovissima Mercedes-Benz G 580 con EQ Technology è dotata di serie del sistema di infotainment MBUX (Mercedes-Benz User Experience), di un volante multifunzione in pelle nappa e di illuminazione ambientale. Tra gli optional figurano il Keyless-Go, i portabicchieri a temperatura controllata, il sistema audio surround Burmester® 3D e il "cofano trasparente". La centralina off-road ridisegnata e il nuovo Offroad Cockpit sono disponibili come optional per migliorare l'esperienza off-road con ulteriori funzioni digitali. Al momento del lancio è disponibile l'Edition One, un modello in edizione limitata con una gamma ampliata di caratteristiche di serie ed elementi di design esclusivi. In Germania, la G 580 con EQ Technology sarà disponibile a partire da 142.621,50 euro[1] . I prezzi per l'Edition One partono da 192.524,15 euro. Prezzo di vendita per la Germania, IVA 19% inclusa, consegna esclusa.

L'Edition One è un modello speciale esclusivo disponibile al momento del lancio con una gamma ampliata di caratteristiche di serie.