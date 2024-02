Avenger è l'elettrica più venduta

Simone Vitta 03 febbraio 2024 a

«Gennaio si chiude nel segno di Jeep. Avenger è il modello 100% elettrico più venduto in Italia e il brand è sesto assoluto nel ranking domestico con una quota del 5,13%». Jeep Avenger, il primo SUV 100% elettrico firmato Jeep, a gennaio ha raggiunto la prima posizione assoluta in Italia nel mercato BEV, che comprende i modelli full electric di ogni segmento. Non solo:- prosegue la nota - è ovviamente anche il B-SUV elettrico più venduto, e il B-SUV più venduto del segmento, tenendo conto di ogni motorizzazione. Il dominio di Jeep nel segmento è confermato anche da Renegade, che è leader tra i B-SUV ibridi plug-in.- sottolinea la casa automobilistica - Non solo: la gamma Jeep è la più venduta nel mercato SUV di ogni segmento e ogni motorizzazione: un risultato di rilievo, dacché il comparto SUV è estremamente combattuto e ricco di proposte.In assoluto, il brand Jeep raggiunge il sesto posto tra le passenger cars con una quota del 5,13%, in crescita rispetto a gennaio 2023.

Avenger primeggia infatti in assoluto nel segmento B-SUV, tenendo conto di ogni motorizzazione. Nello stesso segmento, Jeep Renegade con la proposta 4xe è in vetta tra i modelli Plug-In Hybrid: il modo migliore per festeggiare il suo decimo anniversario e l’impressionante numero di quasi 2 milioni di unità vendute in tutto il mondo. Complessivamente, con il contributo di Compass, dell’icona Wrangler e dell’ammiraglia Grand Cherokee, il marchio Jeep scala la classifica assoluta piazzandosi al sesto posto del mercato italiano con una quota del 5,13%, in crescita rispetto a gennaio 2023.

Disegnato in Italia e prodotto in Europa- sottolinea la casa automobilistica - , Avenger racchiude il DNA di Jeep in un SUV compatto, 4,08 metri, con una commistione unica di prestazioni, stile, funzionalità e tecnologia. Pura espressione di “concentrated freedom”, Avenger offre le prestazioni tipiche di Jeep in un formato ideale per le esigenze dei clienti europei, per garantire la massima tranquillità in tutte le condizioni, tanto su strada quanto nei percorsi off-road. Gli interni sono capienti e versatili, e non mancano una serie completa di ADAS e dei sistemi più avanzati per un’esperienza a bordo completamente digitale e connessa. Il nuovo gruppo propulsore comprende un motore elettrico da 400 volt che offre un’autonomia fino a 400 km nel ciclo. WLTP e fino a 550 km in città. Inoltre, grazie alla sua capacità di ricarica rapida, bastano tre minuti per il pieno quotidiano per percorrere 30 chilometri.Avenger è disponibile anche con un propulsore a benzina da 1,2 litri in grado di erogare una potenza massima di 100 cavalli a 5.500 giri/min e una coppia di 205 Nm a 1.750 giri/min, con cambio manuale a 6 rapporti, e non manca la versione e-Hybrid che combina il meglio delle tecnologie del motore elettrico e di quello a combustione. Le prestazioni dell’auto sono garantite da un motore a combustione da 1,2 litri a 3 cilindri, da una batteria agli ioni di litio da 48 volt e da un cambio elettronico automatico a doppia frizione a 6 rapporti. L’auto è stata progettata per garantire un’efficienza ottimale a livello di consumi, con una riduzione del 15% delle emissioni di CO2 rispetto ai tradizionali motori con cambio automatico.

