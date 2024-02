Stupefacente Vantage

Simone Vitta 15 febbraio 2024 a

a

a

Aston Martin è orgogliosa di presentare la nuova Vantage. La quintessenza delle auto sportive Aston Martin, la Vantage più veloce e più attenta alle esigenze del guidatore nei 74 anni di storia del famoso marchio, è un'autentica celebrazione delle prestazioni, progettata per offrire il massimo delle emozioni con la massima sicurezza. Con un design rivisitato in chiave contemporanea, la Vantage si fa portavoce delle qualità che hanno emozionato gli appassionati per generazioni, ma che sono sempre più difficili da trovare nell'attuale mercato delle auto sportive: motore anteriore e trazione posteriore.

Avenger è l'elettrica più venduta

L'annuncio di una nuova Vantage segue il successo del lancio delle DB12 Coupé e Volante. la Vantage riafferma la posizione del marchio nel mercato delle auto sportive ultra-lusso e ad alte prestazioni, oltre al suo ruolo di leader nei settori delle GT sportive ultra-lusso, dei SUV e delle hypercar, e nei più alti livelli dei campionati mondiali di automobilismo. La Vantage di nuova generazione prosegue una storia straordinaria che risale al 1950, quando il nome Vantage fu usato per la prima volta per indicare un pacchetto di motori potenziati per la DB2 da corsa. La prima volta che la dicitura Vantage è stata utilizzata come denominazione di un modello è stato nel 1964, quando una versione Vantage ad alte prestazioni della DB5 è diventata la nuova ammiraglia della gamma. Un modello Vantage a sé stante è stato introdotto all'inizio degli anni Settanta e da allora il nome ha avuto un ruolo sempre più importante nella gamma di modelli Aston Martin. Sinonimo di stile, prestazioni indimenticabili e carattere, Vantage incarna le qualità sportive per cui questo nome è diventato famoso.

La nuova Vantage riflette il periodo più dinamico dei 111 anni di storia di Aston Martin, fatto di grandi successi nella stagione 2023 di Formula Uno® e di presenza dominante nelle gare GT internazionali, dove la Vantage ha una ricca storia come auto GT di maggior successo e, con il recente annuncio della partecipazione da parte di Aston Martin alla 24 Ore di Le Mans con la Valkyrie AMR nel 2025.

"Mentre entriamo in un periodo di cambiamenti cruciali nel mondo delle auto ad alte prestazioni, è essenziale rimanere fedeli alle qualità su cui è stato costruito un marchio leggendario. Ogni auto che porta il nome Vantage deve essere all'altezza, ed è per questo che l'ultimo modello si impegna ad offrire prestazioni elevate nella loro forma più pura ed esplicita. La potenza e la velocità ai vertici della categoria ne definiscono le credenziali, ma è grazie all'applicazione sapiente delle più recenti tecnologie al telaio perfettamente bilanciato della Vantage con motore anteriore e trazione posteriore che abbiamo creato un'auto sportiva dalle capacità coinvolgenti. Grazie allo stile deciso, agli interni completamente nuovi e all'infotainment all'avanguardia, la Vantage è una vettura di classe mondiale sotto ogni aspetto", ha dichiarato Amedeo Felisa, Amministratore Delegato di Aston Martin.

Classe E la wagon inarrestabile

Alimentata da un motore 4.0 Twin-Turbo V8 notevolmente rielaborato e costruito a mano, la nuova Vantage è la più veloce nella storia del marchio. Con picchi di 665 CV e una coppia di 800 Nm, fa anche il più grande balzo in avanti in termini di potenza e coppia rispetto al modello precedente, con aumenti di 155 CV e 115 Nm che equivalgono a guadagni del 30% e del 15% rispettivamente. Queste potenze più elevate sono state ottenute grazie a un'ampia messa a punto da parte degli ingegneri Aston Martin, all'adozione di profili di camme modificati, a rapporti di compressione ottimizzati, a turbocompressori più grandi e a un maggiore raffreddamento. Abbinato a un cambio automatico ZF a 8 rapporti, questo è sufficiente per spingere la vettura sportiva a due posti a una velocità massima di 202 miglia orarie e per portarla da ferma a 60 miglia orarie in soli 3,4 secondi. Sia il rapporto di trasmissione finale ridotto (3,083:1) che la calibrazione del cambio sono stati perfezionati per massimizzare la risposta e il divertimento di guida, il primo per offrire un'accelerazione più incisiva in marcia, mentre la seconda riduce le velocità di cambio e offre caratteristiche di cambio diverse per adattarsi a ciascuna delle modalità dinamiche della Vantage.

L'accelerazione in partenza da fermo è stata perfezionata con l'introduzione del nuovo sistema Launch Control. Completamente integrato con il gruppo propulsore, la trasmissione e il programma elettronico di stabilità (ESP), quando viene attivato dal conducente, il Launch Control consente alla vettura di erogare la coppia massima consentita dalle condizioni, utilizzando l'E-Diff, il controllo dello slittamento dell'ESP e la gestione della coppia del motore per mantenere lo slittamento delle ruote nell'intervallo ottimale. Il guidatore può anche scegliere la quantità precisa di slittamento che desidera durante la partenza, modificando il sistema ATC (Adjustable Traction Control), riducendo o aumentando la quantità di slittamento controllato delle ruote consentito dal sistema Launch Control o consentendo il pieno controllo dell'acceleratore impostando l'ATC su Traction Control (TC) Off.