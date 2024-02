Un successo il Winter Tour Jeep

Carlo Scagnoli 10 febbraio 2024 a

Il «Winter tour» di 105XMasters continua il suo viaggio nelle stazioni sciistiche più prestigiose d’Italia. Dopo il successo dell’ultimo weekend (20 e 21 gennaio) a Prato Nevoso (CN), il festival dedicato all’action sport si dirige a Cervinia, in Valle d’Aosta. Sono attesi dunque due giorni di musica, snowboard, sci e snowbike e intrattenimento ad alta quota, grazie alla presenza di Radio 105 che ospiterà Dario Micolani, Francesco Giardina, Valter Fargetta. Il ricco programma prevede anche un’altra tappa della Coppa Italia di Snowboard, dopo quella di Prato Nevoso.

E come sempre, perfettamente a proprio agio in uno scenario innevato di natura, sport e adrenalina non mancherà il brand Jeep, che a gennaio ha confermato la leadership italiana tra i SUV di ogni segmento e motorizzazione, ha raggiunto il sesto posto assoluto del ranking italiano con una quota del 5,13% e ha laureato Jeep Avenger come modello 100% elettrico e B-SUV più venduto in Italia, considerando anche le proposte endotermiche.

Nello specifico, il pubblico a Cervinia potrà testare le qualità in fuoristrada della gamma 4xe Plug-In Hybrid, quella con cui Jeep ha inaugurato il proprio percorso di successo verso la libertà a zero emissioni grazie ai SUV Made in Italy Compass 4xe e Renegade 4xe, all’icona Wrangler 4xe e all’ammiraglia Grand Cherokee 4xe. Dopo Cervinia, il Village traslocherà a Sestriere (24 e 25 febbraio) e terminerà il 9 e il 10 marzo a Moena.