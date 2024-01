MX30 eletta miglior ibrida dell'anno

Simone Vitta 30 gennaio 2024 a

La Mazda MX-30 e-Skyactiv R-EV è stata eletta ibrida plug-in dell’anno alle premiazioni 2024 della rivista inglese “What Car?”. Dopo essersi affiancata lo scorso autunno alla Mazda MX-30 100% elettrica, l’esclusiva Mazda MX-30 e-Skyactiv R-EV ibrida plug-in di serie è ora disponibile nelle concessionarie italiane. La Mazda MX-30 R-EV è l’ibrida plug-in che offre nuovi modi di utilizzare un’auto come vettura elettrica, dispone di una batteria da 17,8 kWh e un’autonomia in solo elettrico fino a 85 km (fino a 110 km nel ciclo urbano); mentre, per consentire viaggi più lunghi senza problemi di autonomia o di ricarica, ricorre all’esclusiva tecnologia del motore rotativo Mazda, con il nuovo motore a benzina a rotore singolo da 830 cc in qualità di generatore di energia. Senza alcun collegamento meccanico tra il motore endotermico e le ruote, l’unità rotativa agisce come un range extender, assicurando che la Mazda MX-30 R-EV si muova sempre attraverso il motore elettrico per offrire un’esperienza di guida senza soluzione di continuità.

Commentando il premio di What Car? Awards il suo direttore, Steve Huntingford, ha dichiarato: “La Mazda MX-30 R-EV combina una maneggevolezza divertente con un comportamento ben controllato, mentre i suoi interni personali e di classe sono dotati di uno dei sistemi di infotainment in circolazione più facili da usare. Abbiamo anche riscontrato che nell’uso reale la MX-30 R-EV è molto più parca nei consumi di benzina rispetto alle PHEV più grandi sue rivali. E, a differenza loro, ha economicamente senso non solo come auto aziendale, ma anche come acquisto privato molto conveniente”.

Con oltre mezzo secolo di esperienza nello sviluppo dei motori rotativi, Mazda ha scelto questa applicazione considerata la sua capacità unica di produrre la potenza richiesta con un’unità piccola, leggera e facilmente installabile. Il motore rotativo è posizionato nel vano motore accanto al generatore e al motore elettrico ad alta potenza. La combinazione della batteria da 17,8 kWh e del serbatoio per la benzina da 50 litri crea una ibrida plug-in in serie unica nel suo genere, con emissioni di CO2 (secondo i valori WLTP) di soli 21 g/km, garantendo prestazioni ambientali ai vertici della categoria.

Un altro vantaggio è la compatibilità con la ricarica a corrente alternata e con la ricarica rapida a corrente continua: la ricarica a corrente alternata trifase richiede circa 50 minuti; mentre, offrendo massima flessibilità, la ricarica rapida a corrente continua può essere completata in circa 25 minuti.

La Mazda MX-30 e-Skyactiv R-EV dispone di tre modalità di guida: Normale, EV e Ricarica, senza che queste influiscano sulla velocità massima del veicolo. La modalità Normale assicura la trazione elettrica finché la batteria ha potenza sufficiente. Se viene richiesta una potenza superiore a quella che la batteria è in grado di fornire, ad esempio in fase di accelerazione, si attiva il generatore a motore rotativo in base al grado di apertura dell’acceleratore e viene fornita maggiore potenza alla batteria. Così, la MX-30 e-Skyactiv R-EV offre prestazioni straordinarie in accelerazione e garantisce agli automobilisti una guida sempre piacevole e divertente.

La Mazda e-Skyactiv R-EV è offerta negli stessi allestimenti della MX-30 e-Skyactiv 100% elettrica: Prime-Line, Exclusive-Line e Makoto. Tutte le versioni presentano un simbolo a forma di rotore sui parafanghi anteriori e il logo e-Skyactiv R-EV sul portellone posteriore, mentre i cerchi esclusivi differenziano la R-EV dalla sorella BEV: per la versione Prime-Line con finitura grigio scuro, mentre per la Exclusive-Line e Makoto con finitura nera a taglio di diamante. Qualunque sia la versione scelta, i clienti possono godere della stessa esperienza di guida elettrica, della medesima maneggevolezza e dello stesso abitacolo di prima classe, caratterizzato da materiali unici e da un design premium. Si tratta dell’esempio più recente di come l’approccio multi-solution Mazda, renda possibile la disponibilità di vetture adatte a tutte le esigenze con migliori prestazioni ambientali grazie a una combinazione di elettrificazione e di tecnologie intelligenti per il motore a combustione interna. I primi esemplari della Mazda MX-30 e-Skyactiv R-EV ibrida plug-in di serie sono già disponibili nelle concessionarie italiane.