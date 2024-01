Velar ibrida alza il livello

Carlo Scagnoli 22 gennaio 2024 a

La Velar si rinnova, dal punto di vista estetico e diventa anche plug-in. A bordo del Model Year 2024 la differenza si sente tutta, soprattutto nella nuova versione 2.0 Si4 da 250 cavalli quattro ruote motrici (4WD) Auto S (71mila euro): ma c’è anche una più cattiva 2.0 I4 404 CV 4WD Auto, in versione Dynamic HSE (99mila euro). Sinuosa ed elegante, con richiami al mondo nautico, non ha faticato a far breccia nelle preferenze del pubblico che cerca qualità e personalità.

Tante le novità dal punto di vista estetico, ma gli ingegneri del marchio hanno messo mano pesantemente anche a interni e unità motrice. Il risultato è una linea molto più slanciata, con gruppi ottici anteriori Pixel Led dotati di tecnologia adaptive e di dynamic bend lighting. Bella poi la calandra tridimensionale che cambia soprattutto nella parte inferiore. Il bilancio è una linea estetica di assoluto livello, che la distacca dal resto della concorrenza. Quando la vedi capisci subito che si tratta di una Range e soprattutto di una Velar.

All’interno tutto il meglio della tecnologia disponibile con un grande schermo centrale in plancia dal quale si può agire su tutte le funzioni principali della vettura. Facile da intuire anche tutto l’area che riguarda la climatizzazione e in generale la rivisitazione della plancia ha permesso l’inserimento del caricatore wireless per i telefonini di nuova generazione. Buona la qualità complessiva delle rifiniture con utilizzo di pelle e materiale traforato.

Infine il motore che prevedono per questa nuova Velar benzina e diesel mild ibrid a sei cilindri in linea da 204 e 300 cavalli di potenza. A tutti si abbinano il nuovo cambio automatico a otto marce bello fluido e che consente di andar via veloci senza strappi.

Nel complesso ancora una volta la Casa ha centrato l’obiettivo ponendo la nuova Velar una spanna sopra la concorrenza.