CLE, tutto il fascino del coupé

Massimiliano VItelli 25 gennaio 2024 a

a

a

“Se puoi sognarlo, puoi farlo”, disse una volta Tom Ftzgerald, un progettista che lavorava per la Disney. E Mercedes ha seguito il consiglio realizzando la nuova CLE, una vettura che incanta e cattura senza se e senza ma. L’ultima nata nella casa della stella a tre punte è una coupé che unisce la bellezza alla sportività con risultati meravigliosi. Con la nuova CLE Mercedes-Benz prosegue infatti la sua lunga tradizione di dream car sportive ed eleganti. Immediatamente riconoscibile grazie ad un design esclusivo ed iconico, questa vettura si caratterizza per la sezione frontale progressivamente inclinata in avanti, il cofano ribassato, i fari piatti a LED e la griglia del radiatore tridimensionale di nuova concezione.

Le Topolino colorano il Lingotto

Il posteriore muscoloso è caratterizzato da superfici fluide, transizioni morbide e fari a LED in due parti con nuovi contorni e corpi luminosi tridimensionali. Vi piace fuori, provate a salire! Con una lunghezza di 4.850 millimetri, una larghezza di 1.860 millimetri, la nuova due porte è la coupé più grande del segmento medio. E a bordo, oltre al tanto spazio, largo alla sportività e al lusso. Nell’abitacolo spiccano il display della strumentazione da 12,3 pollici completamente digitale, il display centrale da 11,9 pollici orientato al guidatore in formato verticale di facile utilizzo e l’illuminazione ambientale dinamica a 64 colori. Molto interessante, che in ciascuna delle porte è presente una striscia di luce che corre lungo i contorni del bracciolo e della linea di cintura fino alla parte posteriore.

Comodissimi, poi, i sedili anteriori con design sportivo integrale, sviluppati esclusivamente per la CLE. Per salire sul sedile posteriore, ecco per la prima volta il sistema EASY-ENTRY, con i sedili anteriori che si accomodano in avanti grazie ad un elegante anello in pelle Nappa posizionato sul bordo superiore dello schienale. La nuova CLE Coupé dispone inoltre della terza generazione del sistema di infotainment MBUX. La nuova CLE Coupé stabilisce nuovi standard di efficienza grazie all’elettrificazione sistematica e al downsizing intelligente. Tutti i motori sono mild hybrid con generatore di avviamento integrato e sistema elettrico a 48 volt. Una delle caratteristiche più interessanti della nuova CLE Coupé è l’ampia gamma di versioni proposte.

Velar ibrida alza il livello

Una decisione di Mercedes che consente al cliente di avvalersi in futuro di un importante valore residuo. La gamma di motori della nuova CLE comprende unità a quattro cilindri e un motore a sei cilindri. Sia i motori diesel che quelli a benzina sono mild hybrid. Grazie a una nuova batteria, la potenza del motore elettrico è stata aumentata da 15 a 17 kW. Dal prossimo mese di aprile si potrà scegliere anche una versione ibrido plug-in. Prezzi a partire da 62.443 euro.