EX30 entra nella flotta Corrente

Volvo continua a correre verso l’elettrico e la sostenibilità. Il brand svedese è stato tra i primi a credere fermamente nella transizione ecologica e adesso impreziosisce il suo impegno con una nuova partnership. A stringere un accordo con Volvo, il Gruppo Tper, azienda leader nel settore della mobilità in Emilia-Romagna. L’operazione, annunciata nel corso di una conferenza stampa tenutasi a Bologna presso Palazzo d’Accursio, sede del Comune, prevede la fornitura di 300 nuove EX30 full electric al servizio di car sharing Corrente. Insieme a Michele Crisci, Presidente Volvo Car Italia, Giuseppina Gualtieri, Presidente e AD Tper, Fabio Teti, Direttore Amministrazione, Finanza, Controllo e Commerciale Tper Spa e Raimondo Orsini, Direttore Fondazione per lo sviluppo sostenibile, Responsabile Osservatorio Nazionale della Sharing Mobility. “L’accordo con Tper ha per noi una grande importanza perché nasce da una condivisione di valori a favore della Sostenibilità e, al di là della territorialità, rientra nella nostra strategia a livello nazionale - dichiara Michele Crisci - La scelta di Volvo Cars a favore di una futura mobilità a emissioni zero fa sì che Volvo Car Italia sia impegnata su più fronti per favorire il consenso e la diffusione della mobilità elettrica in Italia.

Nello specifico, riguardo l’accordo con il Gruppo Tper, Crisci spiega: “Con la nuova EX30, l’auto più compatta e sostenibile mai costruita da Volvo, bella e ricca di contenuti, abbiamo il prodotto giusto per centrare con Tper l’obiettivo. Siamo noi stessi impegnati in prima persona con operazioni analoghe, come dimostra il progetto ELEC3City che abbiamo realizzato a Milano Portanuova, il primo car sharing elettrico di quartiere in Italia”. Le 300 nuove EX30 saranno a disposizione degli utenti del servizio di car sharing Corrente a partire dalla prossima primavera.

Cos’è Corrente

Corrente è il car sharing 100% elettrico del Gruppo Tper. Nato nel 2016, ha debuttato su strada a Bologna il 27 ottobre 2018. La scelta è stata fin da subito quella di dare vita a un servizio con solo auto full electric in nome di criteri come sostenibilità e sicurezza.

Oggi è attivo a Bologna, Ferrara, Imola e Casalecchio di Reno e conta 82 mila clienti in diverse fasce d'età essendo di recente entrati a far parte del servizio anche gli scooter elettrici.

Volvo EX30 arriva sul mercato italiano

L’accordo con il Gruppo Tper per il car sharing Corrente arriva nel momento in cui la nuova Volvo EX30 sbarca sul mercato italiano con un prezzo di ingresso di 35.900 Euro. In virtù delle sue caratteristiche e dei suoi contenuti, la nuova Volvo EX30 è nella short list del premio Car Of The Year 2024.