Kona Electric diventa sportiva

Hyundai rende ancora più sportivo il suo veicolo elettrico più venduto: Nuova Kona Electric sarà la prima EV di Hyundai a essere dotata del pacchetto estetico N Line, confermando l'approccio incentrato sul cliente del brand offrendo un'ampia gamma di opzioni agli automobilisti pronti a passare alla mobilità completamente elettrica.

Kona Electric N Line spicca per il design sportivo e dinamico, ispirato al mondo delle competizioni e alla gamma ad elevate prestazione ‘Hyundai N’, senza però rinunciare a efficienza e autonomia. I clienti alla ricerca tanto dello stile quanto della sostenibilità, oltre allo spazio interno migliore della categoria, possono ora ulteriormente personalizzare la loro Nuova Kona Electric.

Kona Electric N Line si distingue per i paraurti dedicati sia all'anteriore che al posteriore, per le accattivanti minigonne laterali e per gli esclusivi cerchi da 19 pollici, progettati per enfatizzare il suo aspetto sportivo. Il badge N Line, infine, rimarca il look audace del modello. All'interno, Kona Electric N Line si caratterizza per i sedili sportivi con logo N Line e le cuciture rosse a contrasto, che creano un ambiente dinamico. Ulteriori dettagli rossi sul volante e sul cruscotto arricchiscono l’estetica unica degli interni di questa versione: l'obiettivo è fornire al cliente un'esperienza coinvolgente senza compromettere comfort e funzionalità.

Per la prima volta, Hyundai ha voluto che il trattamento N Line si estendesse a tutte le varianti di KONA. Che optino per il motore endotermico, per l'ibrido oppure per l'elettrico, i clienti potranno sempre scegliere anche il look sportivo e distintivo della versione N Line: un’opzione versatile e accattivante capace di rispondere alle diverse esigenze e preferenze di un’ampia gamma di clienti.

Nuova Kona Electric N Line, il cui inizio di produzione è previsto per febbraio 2024, arriverà sulle strade europee nella primavera del 2024. La disponibilità dell’allestimento N Line per Kona Electric può variare in base al singolo mercato.