Ecco come sarà la nuova Ypsilon

Simone Vitta 16 gennaio 2024 a

a

a

Ecco come sarà la nuova Lancia Ypsilon che dovrebbe sbarcare sulle nostre strade tra breve. Partrà proprio dal lei il rilancio di un marchio che ha visto grandi fasti nel passato e che ultimamente aveva bisogno di una rinfrescata. La nuova Lancia Ypsilon è un po' più grande di come eravamo abituati a vedere e sarà al passo con i tempi per quanto riguarda la tecnologia.

Lo spazio elettrico della EQT

Muso allungato in linea con i nuovi trend del mercato e posteriore che ricorda il passato. impossibile non rivedere gli stop tondi tipici della famigerata Stratos da piglio sportivo.

Tutti pazzi per le ibride Jeep

Pezzo forte gli interni, sui quali la Lancia ha lavorato insieme alla maison d’arredamento italiana Cassina, sarà il sistema multimediale S.A.L.A. Come sempre grande cura dei dettagli all'interno dell'abitacolo per quella che era, è e vorrebbe continuare a essere un'icona dell'auto italiana.